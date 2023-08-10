小米 MIX Fold 3 手机采用龙骨转轴，号称让轻薄折叠和真旗舰可兼得

IT之家 8 月 10 日消息，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机将于 8 月 14 日在 2023 雷军年度演讲中发布，今天官方继续对新机预热，称该机采用小米龙骨转轴，雷军称其为“跨时代的全新设计”。

官方称，小米龙骨转轴让轻薄折叠和真旗舰可以兼得，采用创新 3 级连杆转轴，14 个活动关节，198 个转轴零件，无孔式设计转轴浮板，屏幕平整度大幅提升，展开形态薄了 8.6%，折叠形态薄了 12.5%，转轴宽度窄了 8%，转轴区域空间缩小 17%。

IT之家注意到，预热海报显示，小米 MIX Fold 3 折叠屏提供黑色、金色两款配色，搭载矩形相机模组，左侧为后置四摄，右侧印有徕卡标志性 logo，边框采用平直设计，与机身背面连接处有一定弧度。

据博主 @数码闲聊站 此前爆料，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机预计搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，后置四摄包含 3.2X 人像中焦和 5X 潜望长焦，支持 67W 有线快充以及 50W 无线快充，具有增强通信能力，采用新水滴铰链加强抗摔性能，机身轻薄依旧。

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