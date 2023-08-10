距今 3.1 亿年，考古学家发现最古老的蜘蛛

IT之家 8 月 10 日消息，Jason Dunlop 博士近日在《古生物学杂志》（The Paleontological Journal）上发表研究，表示发现了距今 3.1 亿年，是人类目前发现的最古老蜘蛛。

这枚蜘蛛化石命名为“arthrolycosa wolterbeeki”，由发现者 Tim Wolterbeek 命名，他在德国下萨克森附近的皮尔斯伯格采石场发现，随后捐给了柏林的自然历史博物馆。

博物馆的 Dunlop 博士深入研究了这块化石，IT之家摘录报告内容如下：这只蜘蛛的体长大概有一厘米，腿宽大约有四厘米。

该蜘蛛的各项特征保存完好，可以看清腿上的毛发和爪子。博士认为这是第一只来自德国的古生代（Palaeozoic）蜘蛛，年龄在 3.1 亿到 3.15 亿年之间。

蜘蛛是自然界中比较常见的物种，目前人类已经发现了超过 5.1 万种蜘蛛，目前有超过 1000 种生活在德国。蜘蛛虽然现在分布广泛且数量丰富，但在 3 亿多年前，这种物种并不太常见。

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