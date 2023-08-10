理想汽车“魔毯”空气悬架 2.0 今日通过 OTA 4.5.3 开启正式推送，新增“运动魔毯”

IT之家 8 月 10 日消息，理想汽车今日下午通过官方微博宣布，理想“魔毯”空气悬架 2.0 今日通过 OTA 4.5.3 更新开启推送。

官方介绍称，此次 OTA 升级过后，车机界面理想“魔毯”空气悬架 2.0（CDC） 将提供“舒适魔毯”和“运动魔毯”两种模式、六种选择。

其中，“运动魔毯”为新增模式，与“舒适魔毯”一样提供舒适、标准、运动三种舒适度模式，同时带来全新的调校风格，官方称将具有更强的稳定性、舒适性。

更稳定：运动魔毯的车辆纵向、横向车身控制都有所改进。横向方面，改善了变道、过弯时的侧倾，跑山攻弯时给予驾驶者十足信心和安全感。纵向方面，改善了加速和刹车时的俯仰，让车内乘客告别眩晕感，打造宽敞舒适的天花板。

‎更运动：针对运动魔毯的运动模式，我们进一步降低了空气弹簧的高度，让悬架表现更紧致，运动性更优异。为理想魔毯空气悬架™2.0 新开发的 CDC 调整策略，也将应用到没有搭载空气悬架、但配备 CDC 连续可变阻尼减振器的 Air 车型上。本次升级之后，Air 车型用户可以体验到稳定性和支撑性更好的运动 CDC。