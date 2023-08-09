李想：理想 MEGA 汽车有信心成为 50 万元以上销量第一的新爆品

IT之家 8 月 9 日消息，理想汽车昨日发布最新财报，第二季度营收 286.5 亿元，预估 272.1 亿元，上年同期 87.3 亿元，同比增长 228.1%；交付量 8.65 万辆，上年同期 2.87 万辆。

在 2023 年第二季度财报业绩会上，理想汽车董事长兼 CEO 李想分享了理想汽车的主要近况，以及 2023 年第三季度业绩展望等大家关注的问题，IT之家汇总主要内容如下：

今年三季度，预计理想汽车的交付量有望达到 10 万至 10 万 3 千台。今年全年，理想汽车有信心超出年初内部制定的全年交付目标的 10-20%、突破千亿人民币的全年营收目标。且在今年年底，冲击 4 万辆的月交付里程碑。

此外，网上今日出现了三张新款 MPV 车型的试装车图片，与目前官方预热的理想 MEGA 造型有些类似。该车整体呈流线型，酷似“子弹头”，第二排将会采用独立的滑轨。理想 MEGA 将采用 800V 高压平台，搭载 5C 麒麟电池，今年第四季度发布。

【01 交付量及主要近况】

2023 年二季度，理想汽车实现了多个交付里程碑，六月完成超过 3 万辆月交付，第二季度总交付量达 86,533 辆，是去年同期的 3 倍，今年上半年的交付量也已经超过 2022 全年总和。七月初，我们交付了第 40 万辆理想汽车，自 2019 年 12 月正式交付以来，历时 42 个月，成为国内最快达成 40 万辆交付的造车新势力，其中第 30 万辆交付到第 40 万辆交付用时不到 4 个月。我们 7 月的交付量也再创新高，达到 34,134 辆，累计交付突破 43 万。

得益于我们强大的产品力，以及组织流程和经营能力的全面提升，理想 L 系列的三款车型均在各自细分市场保持销量领先，自去年 6 月相继发布以来，累计交付已经超过 20 万辆。根据中汽数据显示，二季度，理想 L7 蝉联 30 万元以上中大型 SUV 销量冠军；理想 L8 仍是 30 万元以上六座 SUV 的首选；理想 L9 则继续领跑全尺寸 SUV 销量榜单。理想汽车成为中国市场销量最高的中国豪华品牌；我们在中国 20 万元以上新能源品牌销量保持前三，市占率从一季度的约 11% 提升至二季度的约 14%。

在交付增长和卓越运营能力的推动下，我们的财务表现也在持续进步。二季度，公司的收入、净利润和自由现金流等多项财务数据均创下历史记录，总收入达 286.5 亿元人民币，同比增长 228.1%，净利润达 23.1 亿元人民币，自由现金流达 96.2 亿元人民币。相信理想汽车出色的自我造血能力和充裕的在手现金将坚定支持我们不遗余力地投入研发、招揽人才、加速业务扩张，建立长期竞争壁垒。

【02 2023 年第三季度业绩展望】

今年三季度，预计理想汽车的交付量有望达到 10 万至 10 万 3 千台。今年全年，我们有信心超出年初内部制定的全年交付目标的 10-20%、突破千亿人民币的全年营收目标。且在今年年底，冲击 4 万辆的月交付里程碑。为支持交付目标的实现，我们将持续增强产供销协同能力，继续提升生产能力，并通过优化供应链管理策略、升级管理流程，提升供应能力。

智能驾驶

在智能驾驶方面，今年我们取得了飞速进展，我们于 2023 年 6 月在北京最复杂路况之一的望京路段开启了中国首个不依赖高精地图的城市 NOA 和通勤 NOA 试驾，并向北京和上海的早鸟用户推送了城市 NOA 功能。在感知方面，通过创新的 NPN 特征和 TIN 网络增强 BEV 模型，实时感知复杂道路结构，理解交通规则；通过 Occupancy 网络识别通用障碍物，同时在规控算法上使用模仿学习，做出更像人类驾驶员的判断。

试驾用户和媒体对理想 AD Max 展现的驾驶安全感、驾驶效率和舒适性等方面均给予高度评价。下半年，我们会继续开放城市 NOA 给早鸟用户，同时会开启通勤 NOA 的早鸟测试，将城市智能驾驶普及给更多家庭。与此同时，用户们也愈发习惯于享受高速 NOA 带来的旅途中的轻松与便捷。截至目前，我们为超过 38 万家庭用户提供高速 NOA 功能；高速 NOA 里程超过 2.3 亿公里。

产品

纯电车型方面，我们在 2023 年 6 月的理想汽车首个家庭科技日介绍了 800 伏高压快充解决方案，对高压纯电车型的电池和宽温域的电池热管理系统进行了优化，更加充分地利用电池的 5C 充电倍率，可实现峰值 500 千瓦以上的充电功率，充电 12 分钟即可续航 500 公里。配合理想汽车自建的 5C 超级充电网络，让理想汽车纯电用户的补能体验也非常接近燃油车。

我们的首款 5C 纯电超级旗舰车型，理想 MEGA，将于今年年底发布。我们有信心理想 MEGA 将成为 50 万元以上销量第一的新爆品。

同时，我们也在积极布局 5C 超级充电网络，截至目前，理想汽车已经在全国建成并运营 37 座理想 5C 超级充电站。我们将加快基础设施网络建设，目标于今年底建成超过 300 座，25 年底建成超过 3000 座理想 5C 超级充电站。为理想汽车纯电用户提供快速、可靠的充电体验。

我们坚信，以大电池和高效率增程器为核心的增程技术、以及真正解决充电速度慢和长途充电难的高压纯电技术，两条路线并行，是大规模替换燃油车的最佳方案。

销售和服务网络

销售和服务网络方面，为支持销量的快速提升，我们加速拓展、升级线上线下一体化的直营销售和服务网络。在购物中心开设商场店的同时，我们增加了汽车销售园区的中心店占比，以满足不同用户的购车习惯和需求，进一步提高获客流量和订单转化。二季度，我们新增零售中心 32 家，通过换址或扩大面积，升级 18 家现有门店。截至 2023 年 7 月 31 日，理想汽车在全国已有 337 家零售中心，覆盖 128 个城市；售后维修中心及授权钣喷中心 323 家，覆盖 222 个城市。

在未来，我们将继续以不断成长为核心驱动力，持续学习、持续训练，打磨我们最重要的两大产品，即服务于家庭用户的智能电动车和服务于内部人才和团队的组织流程，更好地支持理想汽车从 1 到 10 的发展。