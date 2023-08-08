理想 L9 Pro 汽车现已开启交付：标配空悬电视冰箱，42.98 万元

IT之家 8 月 8 日消息，理想 L9 Pro 于 8 月 3 日正式上市，并在昨日开启交付，售价为 42.98 万元。

IT之家从官网获悉，理想 L9 Pro 提供七种车漆：金色金属漆、银色金属漆、灰色金属漆、黑色金属漆、绿色特别版珍珠漆、蓝色特别版冷光漆、紫色特别版珍珠漆，后三种车漆需要加 1 万元；三种内饰：黑白双色、黑咖双色、黑橙双色。

理想 L9 Pro 长宽高分别为 5218/1998/1800mm，轴距为 3105mm，提供两种轮毂：21 英寸银灰双色轮毂、21 英寸黑灰双色轮毂，配备 265/45 R21 静音轮胎。

新车内部配备了三块 15.7 英寸 3K ⻋规级的 OLED 屏幕，分别位于中控台、副驾驶位置和后排中央，可以实现屏幕联动和手势控制功能；标配理想魔毯空⽓悬架、智能空间 SSMax+、冷藏 / 保温双⽤⻋载冰箱、⾹氛系统等多项配置。

动力方面，理想 L9 Pro 采用了增程式动力总成，由 1.5T 四缸增程器和前后双电机组成。增程器由理想自研，热效率达到 40.5%。双电机的最大功率为 330 千瓦，最大扭矩为 620 牛・米，0-100 公里 / 小时加速时间为 5.3 秒。电池方面，理想 L9 Pro 搭载了容量为 44.5 千瓦时的三元锂电池组，CLTC 综合工况纯电续航里程为 215 公里，WLTC 综合工况纯电续航里程 180 公里，综合续航里程达到 1315 公里。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。