蔚来资本领投意大利电驱动供应商马威，后者将提供“下一代”平台核心零部件

IT之家 8 月 10 日消息，据“蔚来资本”网站今日公告，近日蔚来资本领投电驱动解决方案提供商“马威 Mavel”A 轮融资。

据介绍，马威（Mavel）于 1999 年成立于意大利，由欧洲科学家团队组建成立。公司名称 Mavel 源于意大利语 Macchina（机器）和 Veloci（高速的）的缩写组合，即“高速的机器”的意思。同时，该公司核心团队均来自捷豹路虎、奔驰、宝马、上汽、北汽等车厂，曾为多家全球知名整车厂提供电驱动解决方案。

公告还称，马威将获得蔚来汽车“下一代某平台核心零部件的项目开发定点”。微博博主 @类星频道 对此分析称，这意味着蔚来面向欧洲市场的“10 万级入门品牌”萤火虫有望用上由马威提供的电机。

作为新能源汽车的关键零部件，电驱动系统由驱动电机、电机控制器和传动系统构成，相当于新能源汽车的“心脏”，其性能决定整车动力性、经济性，也对整车舒适性、安全性起到关键作用。

另据IT之家今年 4 月报道，蔚来汽车总裁秦力洪在接受媒体采访时表示，“阿尔卑斯”和“萤火虫”都是蔚来的内部项目代号，并非品牌名字。“阿尔卑斯”主要面向中端市场，直接竞争对手是特斯拉、丰田、大众这些品牌的产品。“萤火虫”则是尺寸更小的车型，这两个品牌目前都在紧锣密鼓地筹备中，会在明年年底前跟大家见面。

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