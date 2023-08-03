哪吒 AYA 车型上市：对标比亚迪海鸥，续航 318/401km，售 7.38 万元起

IT之家 8 月 3 日消息，哪吒 V 的改款车型 —— 哪吒 AYA 今日正式上市，售价 7.38 万元起。

IT之家汇总价格如下：

318 Lite 版：73800 元

308 版：78800 元

401 Lite 版：84800 元

401 版：88800 元

据官方介绍，哪吒 AYA 的三个字母分别代表着年轻人的新生活方式：Active 是充满活力的生活方式，Young 是年轻个性的生活主张，Amazing 是时刻创造惊喜的生活追求。

新车在尺寸方面基本延续了现款车型的设计，长宽高为 4070*1690*1540mm，轴距为 2420mm，车内依旧采用 5 座布局。车尾方面同样进行了小幅升级，换装了贯穿式尾灯设计，同时后包围也换成了平直的线条。

该车设计灵感来自于“宇宙”，采用溜背设计，整体十分小巧可爱，前脸采用为封闭式格栅设计，下方即“星耀”格栅，充电口位于前翼子板，还有“银河”电镀饰条和“流星”贯穿式尾灯设计，配合悬浮车顶“视觉体量感十足”。

哪吒汽车表示，哪吒 AYA 主要卖点包括超大空间、智能配置、超高颜值等，全面迎合年轻人的需求。哪吒 AYA 作为 NETA V 车型的换代产品，将与比亚迪海鸥、五菱缤果等 A0 级产品进行竞争。

根据官方宣传数据，哪吒 AYA 的后备厢空间可达 335L，在后排座椅整体放倒后可拓展至 588L。

内饰方面，哪吒 AYA 采用了新的设计风格，新增雾蓝白、光学白两种配色。此外，该车全系标配 14.6 英寸中控大屏，拥有 1920*1080 分辨率；智能座舱采用八核 7nm 车规级 MT8675 芯片，拥有 8GB + 64GB 存储空间。该车还配备了哪吒 AI 语音助手，实现可见即可说、连续对话、主 / 副驾双音区定位、一语直达等能力。

此外，该车可选电子后视镜、自动感应雨刷、外后视镜电动加热、前排座椅加热、定速巡航、四门一键升降、N95 级空气滤芯、手机无线充电、高级皮质座椅、手机 App 远程车控等。

智能驾驶和安全方面，哪吒 AYA 可选 L2 级驾驶辅助，还有 ACC 全速自适应巡航、FCW 前碰撞预警、AEB 自动紧急制动、PCW 行人碰撞预警系统、HBA 智能远 / 近光灯、BSD 盲区预警、LCA 变道辅助、LKA 车道保持、LDW 车道偏离预警、TSR 交通标识识别、TLR 交通信号灯识别、TJA 交通拥堵辅助、SGW 前车起步提示、DDW 疲劳驾驶提醒、APA 自动泊车辅助、RPA 一键式遥控泊车等。

动力方面，哪吒 AYA 提供 40kW 以及 70kW 电机，搭载磷酸铁锂电池，CLTC 综合工况续航里程分别为 318km 和 401km。

充电方面，新车全系标配直流快充，号称 30 分钟电量即可由 30% 充至 80%，充电 5 分钟，可行驶 1 小时。同时，新车支持 V2L 对外放电，最大放电功率为 3.3kW。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。