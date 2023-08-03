哪吒汽车 CEO 张勇：哪吒 S 车窗触摸按键后续可改成传统形式

IT之家 8 月 3 日消息，哪吒汽车 CEO 张勇今天在微博上晒出两张照片，入镜车型是自家的中大型轿车哪吒 S，另一张照片里是一个实体车窗开关。需要注意的是，哪吒 S 原本采用的是触摸式的车窗升降按键。

张勇在评论区里宣布，“以后会出一个物理按键的改装方案。客户可以根据需要自行决定是否更改”，暗示哪吒 S 的触摸式车窗升降按键以后有望通过改装方案的形式来“回归传统”。

目前，不少厂商为了强调汽车的智能化，对待车内的实体按键不约而同地采取了“能省则省”的态度。而像车窗升降按键、方向盘按键这些不便于集成在屏幕操控中的部分，则有部分厂商选择用触摸式的按键取而代之。

IT之家此前报道，大众汽车乘用车公司的首席执行官托马斯-舍费尔（Thomas Schäfer）去年秋季曾在 Linked In 上宣布，在旗下车型的方向盘上恢复使用物理按键，而不是触摸式按键。触摸式多功能方向盘首先在高尔夫上推出，后续又在旗下 Arteon（国内对应 CC）、Jetta（国内对应速腾）、ID.Buzz、ID.4 和 T.T.A.等多款车型上出现。但用户反映触摸式按键并不好用，很容易误触。

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