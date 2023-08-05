2022 款哪吒 S 车型官宣降价，15.98 万元起售

IT之家 8 月 5 日消息，哪吒汽车官方宣布，针对旗下 2022 款哪吒 S 车型发起“七夕放价”活动，自 2023 年 8 月 5 日 0 点起生效。调价后，当前该车型的售价如下：

520 Lite 版：15.98 万元

520 版：17.38 万元

715 中版：19.98 万元

715 大版：22.38 万元

650 四驱大版：23.38 万元

在此基础上，2022 款哪吒 S 还可再享 8000 元金融贴息或置换补贴。

IT之家此前报道，哪吒汽车首席执行官 CEO 张勇曾在上月发文称，24 款哪吒 S 发布会有一些老车主感觉到不舒服，但汽车作为一个消费品，同样性能和质量的产品，价格一定会越来越低的。对老用户，我们会尽最大努力，做出力所能及的补偿，晚一点会发布的。同时张勇还表示，哪吒 GT 永远不会降价，将会越来越往运动性能车方向走。

近日，张勇再度重申哪吒 GT 车型永不降价，并宣布该车将于年底登陆欧洲市场。

2024 款哪吒 S 于 7 月 20 日上市，共推出 6 款车型，包括纯电及增程两种动力，售价区间为 15.98 万-26.98 万元。新车针对车款数量进行调整，取消老款大、中、小版的命名规则，而是以标准版为基础，并提供 Lite 版、激光雷达版、四驱版等衍生车型。新车的尺寸为长 4980 毫米、轴距 2980 毫米，风阻系数仅为 0.216Cd。

哪吒汽车已经给出了哪吒 S 首任车主补偿方案，称之为“哪吒 S 周年感恩礼遇”，共提供四种“礼遇”，只能选择其中一种，具体如下：

加电礼遇：免费加电（共 1200 度，有效期 2 年）

光影礼遇：加装氛围灯

科技礼遇：加装电动门把手

积分礼遇：+15000 积分，可用于哪吒 App 商城优品兑换（19 寸锻造轮毂现已上线商城）

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