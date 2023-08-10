雷军：小米 MIX Fold 3 折叠屏手机测试 20 万次折叠后，折痕变化仅 10 微米

IT之家 8 月 10 日消息，今天下午，雷军继续发文对小米 MIX Fold 3 折叠屏手机进行预热，该产品将于 8 月 14 日正式发布。

雷军表示，现存所有的水滴转轴与屏幕弯折区都是“线性接触”，一旦落地遭受撞击，水滴屏幕就会发生明显形变，导致内屏与转轴硬性接触。而小米龙骨转轴由 14 个活动关节组成的全新多级转轴结构，内屏从以往的“线接触”变为“面接触”，提升跌落的可靠性能。

此外，雷军还透露，小米龙骨转轴和 UTG 超柔性玻璃的支持下，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机在实验室测试了 20 万次折叠后，折痕变化仅有 10 微米。

据小米此前预热，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机配备 8.03 英寸 2K 内屏，峰值亮度达到 2600nit。该产品搭载两块小米澎湃电池，三颗小米澎湃芯片，内外屏 DOU 续航模型均达到 1.34 天。

此外，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机确认搭载骁龙 8 Gen 2 处理器领先版，搭载对称式双扬声器，50W 无线快充，配备全焦段四摄徕卡影像，包括 3.2X 长焦和 5X 潜望式长焦。

IT之家附雷军预热全文：

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