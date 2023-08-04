长城汽车 7 月销售新车 10.9 万辆，同比增长 7.03%

IT之家 8 月 4 日消息，长城汽车发布 7 月产销数据，当月销售新车 109091 辆，同比增长 7.03%；新能源车型销售 28920 辆，销售占比达 26.51%，均创新高；海外销售 27007 辆，同比增长 83.6%，连续 5 个月实现海外销售突破 2 万辆大关。

IT之家附各品牌销量：

哈弗品牌销售 62967 辆 ，其中哈弗新能源销售 10105 辆。

魏牌新能源品牌整体销售 6652 辆 ，魏牌蓝山销售 5566 辆，连续三月保持环比增长，上市至今累计销量达到 17258 辆。

欧拉品牌销售 10116 辆 ，同比增长 14.58%。

坦克品牌销售 13490 辆 ，同比增长 8.15%，其中坦克 500 Hi4-T 销售 2023 辆，总订单量累计已超 8000 辆。

长城皮卡销售 15841 辆，1-7 月累计销售 118437 辆，同比增长 6.97%。长城炮 7 月销售 11432 辆，累计 35 个月销量过万。

哈弗 H6 HEV 在越南正式上市，图源长城汽车公众号

值得一提的是，长城汽车在越南河内发布 GWM 品牌，全球车型哈弗 H6 HEV 在越南上市，越南首家 GWM 门店开业，GWM 成功进入越南市场。

长城汽车表示，越南市场作为东盟地区的重要一环，品牌发布、产品上市以及首家门店的开业，进一步巩固了长城汽车在东盟市场的地位，更展现了中国汽车品牌走向国际市场的决心与能力。

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