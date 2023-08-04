长城汽车宣布捐赠 2000 万元，用于灾区救援、重建等工作

IT之家 8 月 4 日消息，长城汽车宣布向红十字会捐款 2000 万元，用于灾区救援、重建等工作。灾情后已第一时间推出六大关怀行动，旗下多个车友会参与救援。
据长城官方介绍，面对灾情，长城汽车第一时间迅速响应，参与抢险救援工作。针对受到暴雨灾害突袭的长城汽车用户，长城汽车五大品牌推出 24 小时救援、免费检测、维保优惠、延时维保、高效理赔、全车消毒等六大爱心关怀服务，旗下炮火联盟、坦客联盟等多个车友会第一时间投身到社会救援当中。
长城汽车表示，后续将时刻关注灾区情况，全力持续跟进救灾工作。
据IT之家此前报道，美团、宝马中国、蚂蚁集团、拼多多、顺丰、京东、网易、腾讯、字节跳动、阿里巴巴、小米、苹果、新浪等企业已经宣布捐赠现金或物资。
此外，小鹏汽车、广汽埃安、沃尔沃汽车、哪吒汽车、比亚迪汽车、长城汽车、理想汽车等多家车企还面向暴雨受灾用户推出了包含救援、检测、维修等多方面在内的关怀服务政策。
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