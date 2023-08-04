长城汽车宣布捐赠 2000 万元，用于灾区救援、重建等工作

IT之家 8 月 4 日消息，长城汽车宣布向红十字会捐款 2000 万元，用于灾区救援、重建等工作。灾情后已第一时间推出六大关怀行动，旗下多个车友会参与救援。

据长城官方介绍，面对灾情，长城汽车第一时间迅速响应，参与抢险救援工作。针对受到暴雨灾害突袭的长城汽车用户，长城汽车五大品牌推出 24 小时救援、免费检测、维保优惠、延时维保、高效理赔、全车消毒等六大爱心关怀服务，旗下炮火联盟、坦客联盟等多个车友会第一时间投身到社会救援当中。

长城汽车表示，后续将时刻关注灾区情况，全力持续跟进救灾工作。

▲ 图源长城官网

据IT之家此前报道，美团、宝马中国、蚂蚁集团、拼多多、顺丰、京东、网易、腾讯、字节跳动、阿里巴巴、小米、苹果、新浪等企业已经宣布捐赠现金或物资。

此外，小鹏汽车、广汽埃安、沃尔沃汽车、哪吒汽车、比亚迪汽车、长城汽车、理想汽车等多家车企还面向暴雨受灾用户推出了包含救援、检测、维修等多方面在内的关怀服务政策。

相关阅读：

《360：紧急捐款 200 万元，驰援北京暴雨救灾》

《宝马中国：紧急捐赠 1500 万元驰援北京防汛救灾》

《网易首期捐赠 1000 万现金物资，驰援防汛救灾》

《腾讯追加捐赠 1 亿元，驰援抗汛救灾》

《字节跳动捐赠 1 亿元 ，驰援京津冀闽等受灾地区》

《阿里巴巴公益捐赠 3000 万元，驰援京津冀等地防汛救灾》

《小米公益基金会捐赠 2500 万元驰援北京、河北暴雨救灾》

《比亚迪捐款 2000 万元驰援京津冀暴雨灾区》

《理想汽车捐赠 2000 万元支持北京防汛救灾》

《宝马中国：紧急捐赠 1500 万元驰援北京防汛救灾》

《百度调拨 3000 万支援抗汛救灾》

《蚂蚁集团捐赠 2000 万元驰援北京、河北防汛救灾》

《京东捐赠 3000 万元物资驰援京津冀多地防汛救灾，首批已送达》

《库克：苹果将捐赠支持北京和河北省周边地区救灾工作》

《顺丰捐赠 1000 万元支援京津冀等受灾地区》

《长安汽车捐赠 2000 万驰援京津冀救灾 / 重建》

《新浪集团宣布捐赠 1000 万元，用于支援京津冀等地抗汛救灾》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。