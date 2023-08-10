Counterpoint：二季度苹果公司赚走全球智能手机 85% 营业利润，创最高季度纪录

IT之家 8 月 10 日消息，据外媒 Counterpoint 消息，2023 年第二季度，全球智能手机市场营收年同比下降 8%，环比下降 15%，远低于 900 亿美元，跌至 2020 年全球疫情封锁高峰期以来第二季度的最低水平。

苹果公司在“全球智能手机营收”和“营业利润”方面保持领先，Counterpoint 表示，苹果公司在今年第二季度全球智能手机营收中获得了 45% 份额，比去年同期增长近 3%，苹果公司同时赚走了全球智能手机 85% 的营业利润，创下最高季度纪录。

▲ 图源 Counterpoint

研究总监 Jeff Fieldhack 在谈及苹果公司的表现时表示，苹果公司的出货量年同比下降 3%，而同期智能手机市场则下降 9%。与此同时，由于苹果手机产品线中，iPhone Pro系列的贡献增加、iPhone SE 系列的贡献下降以及 iPhone 13 mini 被 iPhone 14 Plus 取代，因此苹果公司的“平均销售价格”有所增长（IT之家注：即苹果公司当下“更高端的机型卖得更好”，所以赚的更多）。

研究总监 Tarun Pathak 在谈及整体市场动态时表示，尽管本季度手机的平均销售价格增长停滞不前，但各厂商手机的高端化趋势有望保持势头，主要原因是全球手机市场目前正在步入“下一增长阶段”、中端品牌正瞄准高端市场，高端品牌计划销售更多高价机型。

Tarun Pathak 据此表示，全球智能手机营收和营业利润预计将从 2023 年下半年开始复苏，助力智能手机市场抵御出货量下降的影响。

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