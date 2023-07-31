首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > IT资讯>业界

Twitter 在苹果应用商店已更名为 X

2023/7/31 13:03:15 来源：IT之家 作者：江程（实习） 责编：江程
评论：
感谢IT之家网友 软媒用户1520111XYXY的老同学天王盖地虎吖 的线索投递！

IT之家 7 月 31 日消息，Twitter 应用今日在苹果 App Store 已经更名为 X，这意味着该公司可能获得了苹果的特批，因为此前 App Store 明确规定应用名称至少需要两个字母。

图片 2

IT之家此前报道，在马斯克的力主之下，Twitter（推特）近日已经全面开启了改名进程，目前 iOS、Android 客户端已经更名为了 X。然而根据一些苹果用户的反馈，在苹果 App Store 应用商店中，Twitter 仍然保留了原始名称。

产品设计师 Nick Sheriff 此前在 Twitter 上表示，在 iOS 上苹果不允许任何应用使用单个字符作为命名。但是如果 Twitter 获得特批，将标志着自 App Store 成立以来某家公司首次获得此类许可。

推特苹果应用商店没法改名：命名至少需2个字母

不过，在 iOS 设备的主屏幕上，应用名称是可以为单个字符的，这也是为何应用在下载 / 更新后目前名称已经显示为“X”，应用的 Logo 也已经修改。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：推特X公司TwitterApp Store

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用