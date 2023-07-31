Twitter 在苹果应用商店已更名为 X

IT之家 7 月 31 日消息，Twitter 应用今日在苹果 App Store 已经更名为 X，这意味着该公司可能获得了苹果的特批，因为此前 App Store 明确规定应用名称至少需要两个字母。

IT之家此前报道，在马斯克的力主之下，Twitter（推特）近日已经全面开启了改名进程，目前 iOS、Android 客户端已经更名为了 X。然而根据一些苹果用户的反馈，在苹果 App Store 应用商店中，Twitter 仍然保留了原始名称。

产品设计师 Nick Sheriff 此前在 Twitter 上表示，在 iOS 上苹果不允许任何应用使用单个字符作为命名。但是如果 Twitter 获得特批，将标志着自 App Store 成立以来某家公司首次获得此类许可。

不过，在 iOS 设备的主屏幕上，应用名称是可以为单个字符的，这也是为何应用在下载 / 更新后目前名称已经显示为“X”，应用的 Logo 也已经修改。

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