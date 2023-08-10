小米生态酷态科 15 号电能柱 20000mAh 移动电源上架，首发价 299 元

IT之家 8 月 10 日消息，小米生态品牌 CUKTECH 酷态科上新了一款 15 号电能柱新品，这是一款 20000mAh 移动电源，首发价 299 元。

酷态科 15 号电能柱支持 UFCS 融合快充，体积比 ZMI 20 号移动电源小了 28.5%，一手可握。

酷态科 15 号电能柱配有两个 USB-C 口和一个 USB-A 口，单口最大功率 120W，多口最大功率 150W，配有可显示电量的屏幕。

此外，该移动电源附赠一条 240W 6A 的数据线，可以为小米全系手机、平板进行快充，小米笔记本也能 100W 快充。

兼容性方面，酷态科 15 号电能柱支持 UFCS 融合快充、PD3.0、QC3.0、PPS 协议，支持 90W 自充，号称 30 分钟可自充 50%。

该移动电源内部采用了 4 颗 21700 动力电芯，还支持用小电流模式为蓝牙耳机、手环充电。

酷态科 15 号电能柱将于明日（8 月 11 日）10 点开启预售，首发到手价 299 元，IT之家附具体产品参数：

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