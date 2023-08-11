苹果 iPhone 15 Pro 系列更多细节曝光：基本确认 6GB 内存

IT之家 8 月 11 日消息，消息源 @URedditor 昨日曝光了 iPhone 15 系列 A17 芯片的相关细节之后，今天再次爆料了诸多细节，IT之家汇总零散的推文内容如下：

内部代号：

D83 - iPhone 15 Pro

D83 - iPhone 15 Pro Max

D47 - iPhone 16

D48 - iPhone 16 Plus

D9x - iPhone 16 Pro and Pro Max

首先确认此前的推文爆料，两款 iPhone 15 Pro 机型和明年推出的两款 iPhone 16 标准版机型会采用 A17 芯片（t8130），而明年 iPhone 16 Pro 机型会使用 A18 芯片（t8140）。

IT之家此前报道，A17 仿生芯片将配备 6 核 CPU 和 6 核 GPU。目前的 A16 仿生芯片配备了 6 核 CPU 和 5 核 GPU，所以这意味着 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 将拥有一个额外的 GPU 核心。此外，A17 仿生芯片的 CPU 将具有最高 3.70 GHz 的时钟速度，高于 A16 仿生芯片的 3.46GHz。

内存：

他在推文中再次确认了此前的爆料，确认 iPhone 15 Pro 两款机型会采用 6GB 内存。

iPhone 16 Pro 屏幕：

iPhone 16 Pro 两款机型预估尺寸为 6.3 英寸和 6.9 英寸，实际尺寸预估为 6.28 英寸和 6.87 英寸。

爆料者观点：

他认为苹果通常会限制媒体评论，评测媒体会和苹果签署多页条款，如果文章中出现批评或者疑虑，在发布之前需要经过苹果审核。

他的综合观点是，iPhone 15 系列比较平庸，只是更换了 USB-C 端口，实际体验应该比 iPhone 14 Pro 系列更糟糕，他会期待 2024 年机型。

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