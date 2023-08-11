配 2.12 英寸屏幕，集邦咨询称苹果 2026 年推出 Micro LED 面板 Apple Watch

IT之家 8 月 11 日消息，集邦咨询（TrendForce）昨日发布报告，表示在大型电视 / 屏幕、可穿戴设备的带动下，今年 Micro LED 芯片产值将达到 2700 万美元（IT之家备注：当前约 1.95 亿元人民币），同比增长 92%。

集邦咨询还表示随着现有应用出货规模放大、新应用陆续加入的刺激下，预估 2027 年 Micro LED 芯片产值约 5.8 亿美元，2022~2027 年复合增长率（CAGR）约为 136%。

IT之家根据报道，梳理相关内容如下：

电视方面：

三星：今年推出 89 英寸 4K 电视外，官方宣布继续扩大 Micro LED 产品阵容，要推出 101 英寸和 114 英寸。

LG：136 英寸 4K 产品采用尺寸更大的 22.3 英寸背板，加上尺寸更小、成本更经济的 16x27µm 芯片，预估 2023 年底前迈入量产。

京东方：今年第二季已成功推出 P0.9 主动驱动显示屏，额计划于第四季推出 P0.51 主动驱动显示屏，将于 2024 年推出一站式解决方案（Turnkey Solution）。

可穿戴方面

友达：量产全球第一款 1.39 英寸 Micro LED 手表面板，除了首先提供给欧系精品表大厂 Tag Heuer 外，还向包括专业运动穿戴装置大厂与日系手表品牌等供应。

苹果：Apple Watch 虽然因为生产链重新规划的原因，2.12 吋产品的推出时间从 2025 年延后至 2026 年，但量产 Micro LED 的相关作业已经启动，未来也有机会导入旗下头戴式装置、手机、车用市场应用领域。

车机屏幕方面

因为汽车产业验证时间长，车用 Micro LED 显示器实际量产的时间要等到 2026 年以后。

AR 头显设备

Micro LED 与 LCOS、Micro OLED 与 LBS（Laser Beam Scanning）等诸多技术同场竞争，其中 Micro LED 因为在亮度、能耗、像素密度（Pixel per Inch，PPI）、光机尺寸等规格上拥有优于平均水平的均衡表现。

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