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配 2.12 英寸屏幕，集邦咨询称苹果 2026 年推出 Micro LED 面板 Apple Watch

2023/8/11 6:32:01 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 11 日消息，集邦咨询（TrendForce）昨日发布报告，表示在大型电视 / 屏幕、可穿戴设备的带动下，今年 Micro LED 芯片产值将达到 2700 万美元（IT之家备注：当前约 1.95 亿元人民币），同比增长 92%。

集邦咨询还表示随着现有应用出货规模放大、新应用陆续加入的刺激下，预估 2027 年 Micro LED 芯片产值约 5.8 亿美元，2022~2027 年复合增长率（CAGR）约为 136%。

IT之家根据报道，梳理相关内容如下：

电视方面：

  • 三星：今年推出 89 英寸 4K 电视外，官方宣布继续扩大 Micro LED 产品阵容，要推出 101 英寸和 114 英寸。

  • LG：136 英寸 4K 产品采用尺寸更大的 22.3 英寸背板，加上尺寸更小、成本更经济的 16x27µm 芯片，预估 2023 年底前迈入量产。

  • 京东方：今年第二季已成功推出 P0.9 主动驱动显示屏，额计划于第四季推出 P0.51 主动驱动显示屏，将于 2024 年推出一站式解决方案（Turnkey Solution）。

可穿戴方面

  • 友达：量产全球第一款 1.39 英寸 Micro LED 手表面板，除了首先提供给欧系精品表大厂 Tag Heuer 外，还向包括专业运动穿戴装置大厂与日系手表品牌等供应。

  • 苹果：Apple Watch 虽然因为生产链重新规划的原因，2.12 吋产品的推出时间从 2025 年延后至 2026 年，但量产 Micro LED 的相关作业已经启动，未来也有机会导入旗下头戴式装置、手机、车用市场应用领域。

车机屏幕方面

因为汽车产业验证时间长，车用 Micro LED 显示器实际量产的时间要等到 2026 年以后。

AR 头显设备

Micro LED 与 LCOS、Micro OLED 与 LBS（Laser Beam Scanning）等诸多技术同场竞争，其中 Micro LED 因为在亮度、能耗、像素密度（Pixel per Inch，PPI）、光机尺寸等规格上拥有优于平均水平的均衡表现。

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关键词：Apple WatchMicro LED

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