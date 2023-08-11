科技昨夜今晨 0811：“玲龙一号”核心模块吊装成功、极氪百万超跑 ZEEKR 001 FR 官宣、苹果 iPhone 15 USB-C 组件上手视频曝光

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 8 月 11 日，星期五，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、消息称苹果 iPhone 15 Pro 的 A17 芯片配备 6 个 GPU 核心，辅以 6GB RAM

根据 X（推特）用户 URedditor 爆料，A17 仿生芯片将配备 6 核 CPU 和 6 核 GPU。目前的 A16 仿生芯片配备了 6 核 CPU 和 5 核 GPU，所以这意味着 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 将拥有一个额外的 GPU 核心。此外，A17 仿生芯片的 CPU 将具有最高 3.70 GHz 的时钟速度，高于 A16 仿生芯片的 3.46GHz。>> 查看详情

2、全球首个陆上商用小型核反应堆“玲龙一号”核心模块吊装成功，100%“中国制造”

8 月 10 日，中核集团旗下中国核电投资控股中核海南多用途模块式小型堆科技示范工程玲珑一号反应堆核心模块吊装成功。中核集团称，这是玲龙一号核岛设备安装关键路径上的第一个里程碑节点，是核反应堆模块化制造和安装的一次“首秀”，代表全球核能小型化迈出了历史性一步，标志着我国在模块式小型堆建造上走在了世界前列。>> 查看详情

3、极氪百万超跑 ZEEKR 001 FR 官宣：全车碳纤维空气动力学套件，即将发布

针对网络流传的“轻伪谍照和专利图疑似新款极氪 001”，极氪 8 月 10 日发布声明称，极氪 001 没有改款计划。至于大家的猜测，极氪揭晓了谜底：极氪性能巅峰之作 ZEEKR 001 FR 百万超跑将于技术进化日亮相。>> 查看详情

4、特斯拉胜诉“特斯拉啤酒”商标侵权案，获赔 500 万元

日前，特斯拉诉“特斯拉啤酒”商标侵权一案判决结果公布，法院认定特斯拉系列商标为驰名商标，判处被告中饮食品有限公司（“特斯拉啤酒”）立即停止对特斯拉系列商标专用权的侵害，停止不正当竞争行为，向特斯拉赔偿人民币 500 万元，并在报刊上发表公开声明以消除影响。后“特斯拉啤酒”提起上诉，二审法院维持原判。>> 查看详情

5、小米 MIX Fold 3 手机采用龙骨转轴，号称让轻薄折叠和真旗舰可兼得

小米 MIX Fold 3 折叠屏手机将于 8 月 14 日在 2023 雷军年度演讲中发布，官方继续对新机预热，称该机采用小米龙骨转轴，号称“跨时代的全新设计”。>> 查看详情

6、尾插加密，苹果 iPhone 15 USB-C 组件上手视频曝光

博主 @John011235 分享了多张 iPhone 15 系列内部组件的照片，他在推文中暗示苹果 iPhone 15 系列包装中将会提供双头 USB-C 充电线，其中图片来自 @搞机兔，目前在苹果中国官网上的售价为 145 元。

ix Apple（@lipilipsi）还曝光了关于 iPhone 15 USB-C 端口组件的更多信息，表示在组件上配有 pm3003 电源管理 IC 芯片，共配有 15 个针脚。根据 @番茄炒西红柿 反馈，pm3003 并非加密芯片，这是一颗来自高通的 PMIC，主要作用是直流电源的开关调节，华为、OPPO、BBK 平板、vivo、小米、黑鲨等手机以及部分 VR 设备都用过这款芯片。>> 查看详情

7、小米平板 6 Max 官宣搭载骁龙 8 + 旗舰处理器，14 英寸超大屏幕

小米官方宣布，小米平板 6 Max 搭载骁龙 8 + 旗舰处理器，散热面积达到 15839mm²，宣称“重载游戏轻松应对”。根据此前预热，小米平板 6 Max 屏幕尺寸达到 14 英寸，显示面积比 11 英寸的小米平板 6 大 62%。>> 查看详情

8、高通骁龙 8 Gen 4 芯片爆料：标准版台积电生产、“for Galaxy”版三星生产

国外科技媒体 Android Headlines 解读郭明錤日前关于高通的爆料，认为高通目前已经和台积电、三星敲定了骁龙 8 Gen 4 芯片的生产协议。台积电负责生产高通骁龙 8 Gen 4 处理器，而三星负责生产高通骁龙 8 Gen 4“for Galaxy”处理器，按照骁龙 8 Gen 2 的情况，后续会以“领先版”的方式向其它手机厂商开放。。>> 查看详情

9、微博上线“X”平台同款风格黑白图标，仅限 SVIP 用户使用

8 月 10 日有多位网友发现，微博 App 在更换图标界面提供给了“S”和“W”选项，采用 X 应用（原 Twitter 应用）同款黑白设计风格，仅限 SVIP 用户使用。如果无法找到该图标，可以将微博应用升级到 13.8.1 或更高版本后再进行尝试。>> 查看详情

10、文旅部和公安部：严禁电竞酒店违规接待未成年人，每间房床位数不得超过 6 张

文化和旅游部、公安部日前印发了《关于加强电竞酒店管理中未成年人保护工作的通知》，严禁电竞酒店违规接待未成年人。通知要求，电竞酒店每间电竞房的床位数不得超过 6 张，计算机数量和入住人员不得超过床位数。>> 查看详情

11、苹果 App Store 开放第三方支付再缓 90 天，Epic 动议遭美国最高法拒绝

Epic Games 向最高法提出动议，希望在审理开庭之前，先要求苹果采取措施，调整 App Store 的佣金策略，允许开发者使用第三方支付平台。不过美国最高法驳回了 Epic Games 的请求，法官 Elena Kagan 并未列举任何拒绝请求的理由。>> 查看详情

12、升级付费引发大量不满，GoodNotes 宣布为中国用户提供专属优惠

笔记类 App GoodNotes 6 近日上架苹果 App Store 商店，和 5 代相同，依旧需要付费购买，官方提供按年付费和买断两种方式，前者为 68 元一年，后者为 186 元买断。然而，5 代的付费用户无法直接获取 6 代的功能，仍然需要再次付费，引发了大量老用户的不满。

8 月 10 日，GoodNotes 官方小红书账号发布声明：“在认真倾听了大家关于本次产品升级和定价的反馈意见后，决定为中国用户提供专属优惠。”>> 查看详情

13、杭州拟 8 月中旬召开价格政策告诫会，责令网约车平台取缔“一口价”“优惠价”

据浙江省政府网站“浙江省民呼我为统一平台”刊载，杭州市市场监督管理局近日表示，拟于 8 月中旬召开“价格政策告诫会”，将责令网约车公司（平台）取缔“一口价”、“优惠价”等价格。虽然网约车出行平台“一口价”订单，让很多网约车司机的收入“客观上减少了”，不过该模式却有益于乘客，乘客能够降低出行成本的同时，避免司机进行“故意绕路”之类“宰客行为”，因此从多方面而言，“一口价”这种网约定价形式仍存在着一定争议。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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