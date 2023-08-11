CPU 采样开销减少 95%，Edge 团队合作改进网页版 Office 应用

IT之家 8 月 11 日消息，微软 Edge 团队今天发布新闻稿，宣布通过和 Microsoft Office 团队的合作，大幅改善了网页版 Word、PowerPoint、Excel、Outlook 和 Teams 等应用的性能。

微软表示在构建上述 Office 网页版过程中，需要部署超过 5000 个 CSS 规则、在 DOM 树中创建超过 2000 个节点，并在页面加载时发送数十个 HTTP 请求。

Office 团队今年调查发现，网页版 PowerPoint 在启用方面调用了多个进程外的 iframe，从而在 Edge DevTools 性能工具中，显示明显的 CPU 占用情况。

Office 团队表示在极端情况下，在十核 CPU 设备上，网页版 PowerPoint 可以跑满 CPU 占用。

Office 团队使用 Windows 事件跟踪（ETW），确认这是由于 Chromium（Edge 构建的浏览器引擎）中的 CPU 分析器采样导致的。

Office 团队通过更准确的 sleep timing 方式，将 CPU 采样开销减少 95%，并将 Edge 浏览器的总 CPU 占用减少 71%。

IT之家在此附上原文链接，感兴趣的用户可以深入阅读。

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