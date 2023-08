明年 8 月 1 日到期，微软将停用 Office 365 A1 Plus 教育版

IT之家 8 月 2 日消息,微软于 2015 年推出 Office A1 Plus 计划,帮助 IT 管理员将用户迁移到云端。微软今天宣布自 2024 年 8 月 1 日开始,不再支持 Office 365 A1 Plus 教育版。

IT之家在此附上微软官方停用 Office A1 Plus 计划的原因如下:

Microsoft 于 2015 年向学校推出了 Office 365 A1 Plus,旨在减轻 IT 人员将用户迁移到云的配置负担。 虽然该计划原先的目的是帮助学校顺利过渡,但它在合规性方面对我们的客户造成了一定程度的复杂性,其中有许多客户无意中就出现了违规现象。 如今,Microsoft 365 A3 和 A5 许可证都变得更容易预配,不仅能满足客户的要求,而且能消除过渡计划的需求。 所有现有的 Office 365 A1 Plus 许可证都将于 2024 年 8 月 1 日到期。

微软表示在明年 8 月 1 日之后,拥有 Office 365 A1 Plus 用户的教育组织应迁移到 Office 365 A1、微软的免费计划或 Microsoft 365 教育套件(Microsoft 365 A3 和 Microsoft 365 A5),价格比商业定价低得多。

