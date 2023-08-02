明年 8 月 1 日到期，微软将停用 Office 365 A1 Plus 教育版

IT之家 8 月 2 日消息，微软于 2015 年推出 Office A1 Plus 计划，帮助 IT 管理员将用户迁移到云端。微软今天宣布自 2024 年 8 月 1 日开始，不再支持 Office 365 A1 Plus 教育版。

IT之家在此附上微软官方停用 Office A1 Plus 计划的原因如下：

Microsoft 于 2015 年向学校推出了 Office 365 A1 Plus，旨在减轻 IT 人员将用户迁移到云的配置负担。

虽然该计划原先的目的是帮助学校顺利过渡，但它在合规性方面对我们的客户造成了一定程度的复杂性，其中有许多客户无意中就出现了违规现象。

如今，Microsoft 365 A3 和 A5 许可证都变得更容易预配，不仅能满足客户的要求，而且能消除过渡计划的需求。

所有现有的 Office 365 A1 Plus 许可证都将于 2024 年 8 月 1 日到期。