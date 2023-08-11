小米 Redmi K60 至尊版手机亮相：双配色 50MP 主摄，天玑 9200+ 搭配独显芯片 X7

IT之家 8 月 11 日消息，小米今日官宣，Redmi K60 至尊版手机将于 8 月 14 日晚间的 2023 雷军年度演讲上发布。

海报中展示了 Redmi K60 至尊版的两款配色，该机采用左上角镜头模组，在模组的右侧还有一个倒角设计，搭载 50MP 主摄。

IT之家汇总小米官方此前预热消息，Redmi K60 至尊版搭载天玑 9200 + 处理器以及 X7 独显芯片，提供 16GB 大内存。

充电方面，国家市场监督管理总局网站的强制性产品认证信息显示，该机将提供 5Vdc 3A、9Vdc 3A、11Vdc 6A Max、20Vdc 6A Max 四种不同充电功率，最大充电功率为 120W。

此外，Redmi K60 至尊版搭载了全新的狂暴引擎 2.0，将核心算法固化到芯片底层，号称“不仅实现行业罕见的 144Hz 满血超帧，更大幅降低功耗、时延，游戏画面从未如此流畅”。此外，该机屏幕分辨率为 1.5K，支持 144Hz 刷新率，官方表示“大型 RPG 游戏近乎满帧”。

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