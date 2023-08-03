小米 Redmi K60 至尊版手机官宣本月发布：搭载天玑 9200 + 处理器、X7 独显芯片

IT之家 8 月 3 日消息，小米集团合伙人、总裁卢伟冰宣布，Redmi K60 至尊版手机将于本月发布，搭载天玑 9200 + 处理器以及 X7 独显芯片，更有全新狂暴引擎 2.0 加持。

Redmi K60 至尊版搭载的天玑 9200 + 处理器发布于今年 5 月，采用了台积电最新的 4 纳米工艺制造，CPU 由一个 Cortex-X3 超大核，三个 Cortex-A715 大核和四个 Cortex-A510 能效核心组成。

其中，Cortex-X3 主频从 3.05GHz 提升到了 3.35GHz。Cortex-A715 核心和 Cortex-A510 核心主频也分别从 2.85GHz 和 1.8GHz 提升到 3GHz 和 2GHz。

据IT之家此前报道，小米 Redmi 官博昨日宣布，将联合联发科、Pixelworks 逐点共同举行“后性能时代”战略发布会，时间为 8 月 3 日下午 2 点。

其中，Pixelworks 逐点半导体成立于 1997 年，于 2000 年在纳斯达克上市，是一家视频和显示解决方案提供商，而逐点半导体的视觉显示方案被应用于多款旗舰机。关于 Redmi K60 至尊版的更多消息，预计会在明天的发布会公布。

Redmi K60 至尊版手机此前通过国家质量认证，确认支持 120W 快充，该机型的规格型号为 23078RKD5C。

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