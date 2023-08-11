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极氪 001 汽车官宣降价 3 万-3.7 万元：降幅约 10%，送 7kW 智能家充套餐

2023/8/11 9:17:02 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：浩渺
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感谢IT之家网友 Sancu雨雪载途呼圈啦IMX251AssunerLee 的线索投递！

IT之家 8 月 11 日消息，极氪汽车宣布 001 车型立减 3 万-3.7 万元，起售价降至 26.9 万元，部分车型送 7kW 智能家充服务套餐。

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IT之家附活动车型及售价：

  • YOU 版 100kWh 电池：零售价 38.6 万元起，限时购买价 34.9 万元起，立减 3.7 万元

  • ME 版 100kWh 电池：零售价 34.9 万元起，限时购买价 31.9 万元起，立减 3.0 万元

  • WE 版 86kWh / 100kWh 电池：零售价 30.0 万元起，限时购买价 26.9 万元起，立减 3.1 万元

此外，极氪 001 车型全系可免费选装极境蓝外饰，YOU 版、ME 版、WE 版 140kwh 电池车型免费赠送 1 套 7kw 智能家充服务套餐。

需要注意的是，以上活动适用于 2023 年 8 月 11 日 9:00-12 月 31 日 24:00 新下定用户。

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关键词：极氪001极氪汽车

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