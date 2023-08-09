首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>新能源汽车

继荷兰、瑞典之后，极氪汽车宣布登陆哈萨克斯坦市场

2023/8/9 8:33:33 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 航空先生 的线索投递！

IT之家 8 月 9 日消息，极氪汽车近日宣布全球化版图再下一城，与哈萨克斯坦 ORBIS AUTO 达成合作正式签署协议，共同促进中亚地区智能纯电移动出行生活的发展。

图片 1

▲ 图源极氪官方公众号，下同

根据此次协议，ORBIS AUTO 将面向当地市场推出极氪 001 和极氪 X 两款车型，计划在第四季度开启预售并随后实现交付。极氪官方称，将极致的产品体验和多元的服务生态有机结合，为哈萨克斯坦用户创造极致、科技、智能的出行生活。

图片 1

据极氪官方介绍，ORBIS AUTO 计划建立全阶段服务体系，为用户提供从首次接触到售后服务的全链路服务。该公司为哈萨克斯坦领先的汽车和移动出行集团，为吉利、极氪、大众、奥迪、保时捷和凯迪拉克等经销车辆并提供售后服务。

图片 1

IT之家此前报道，极氪汽车于今年 6 月正式登陆欧洲市场，率先在荷兰、瑞典等地开售。极氪汽车于 8 月 3 日宣布，首批欧版极氪 001 于在宁波杭州湾极氪智慧工厂正式下线，即将发运前往欧洲。

极氪官方称，从 4 月 18 日发布欧洲战略，到 6 月 28 日极氪 001、极氪 X 在瑞典、荷兰开启预售，再到第一批欧版极氪 001 下线，整个过程仅用时 106 天。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：哈萨克斯坦极氪汽车

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用