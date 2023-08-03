首批欧洲版极氪 001 汽车正式下线，未来将进入德国、法国等市场

IT之家 8 月 3 日消息，极氪汽车宣布，首批欧洲版极氪 001 于昨日在宁波杭州湾极氪智慧工厂正式下线，即将发运前往欧洲，标志着极氪欧洲战略将开启新的序章。

▲ 图源极氪公众号

据极氪官方介绍，从 4 月 18 日发布欧洲战略，到 6 月 28 日极氪 001、极氪 X 在瑞典、荷兰开启预售，再到第一批欧版极氪 001 下线，整个过程仅用时 106 天。

继荷兰、瑞典之后，极氪还将在不久之后进入挪威、德国、丹麦及法国等西欧核心国家市场。与此同时，极氪正积极探索世界更多国家及地区市场。

以荷兰市场为例，极氪 001 起售价为 59490 欧元（当前约 46.9 万元人民币），极氪 X 起售价为 44990 欧元（当前约 35.5 万元人民币）。

▲ 极氪欧洲官网截图

IT之家附极氪汽车在荷兰售价：

极氪 001：

长续航单电机后驱版 59490 欧元（IT之家备注：当前约 46.9 万元人民币），续航里程 620 公里，0-60 英里加速 7.2 秒；

高性能双电机四驱版 62490 欧元（当前约 49.2 万元人民币），续航里程 590 公里，0-60 英里加速 3.8 秒；

特权双电机四版驱 67490 欧元（当前约 53.2 万元人民币），续航里程 580 公里，0-60 英里加速 3.8 秒。

极氪 X：

长续航双电机四驱版 44990 欧元（当前约 35.5 万元人民币），续航里程 440 公里，0-60 英里加速 5.6 秒；

特权双电机四驱版 49490 欧元（当前约 39 万元人民币），续航里程 400 公里，0-60 英里加速 3.8 秒。

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