微软 Win11 Beta 预览版 22621.2191 和 22631.2191 发布，支持 HDR 桌面壁纸

IT之家 8 月 11 日消息，微软今日面向 Windows 11 的 Beta 预览版用户推送了 22621.2191 和 22631.2191 版本更新，带来多项改进和优化。

IT之家汇总 22631.2191 更新内容如下：

现在，用户可以将 JXR 文件设置为桌面背景壁纸，搭配 HDR 显示器，它们将以完整的 HDR 进行渲染。

该版本推出了法语、葡萄牙语、英语（印度）、德语和韩语的新自然语音，让“讲述人”用户可以舒适地浏览网页、阅读和撰写邮件。“自然讲述人”语音使用现代设备上的文本转换语音，下载后无需互联网连接即可支持。

Dev 和 Beta 频道的 Windows Insider 可以参与 Windows 365 Switch 的公开预览。Windows 365 Switch 提供了使用同样熟悉的键盘命令，以及通过 Windows 11 任务栏上的任务视图单击鼠标或滑动手势，在 Windows 365 云 PC 和本地桌面之间轻松移动的能力。

任务栏的“从不合并模式”设置显示在“设置”>“个性化”>“任务栏”>“工具栏行为”下，但无法启用。微软已暂时删除了此设置以解决此问题。该功能将很快在 Beta 预览版推出。

添加了更多要在“详细信息”窗格中显示的字段，包括图片的图像尺寸、.docx 的页数、驱动器的已用空间和可用信息等。

除了在上下文菜单的顶部有共享图标外，该版本还在文件资源管理器的上下文菜单中添加了“共享”。

在进行操作系统更新后，在某些情况下，例如使用默认的 Windows 11 背景或纯色，可能会为用户启用 Windows Spotlight 聚焦壁纸。如果你不想启用 Windows Spotlight，可以将其手动关闭，之后可以再次手动开启。

修复了一个导致文件资源管理器在导航到主页时崩溃的问题，以及其他一些导致崩溃的问题。

修复了文件资源管理器中的内存泄漏问题，该问题可能会导致 Explorer.exe 崩溃和其他长期使用问题。

修复了刷新主页后，固定和取消固定收藏夹文件的操作可能不起作用的问题。

修复了当使用触摸滚动主页时，工具提示会卡在屏幕上的问题。

修复了折叠和扩展 Home 部分并不总是有效的问题。

修复了在浅色模式和深色模式之间切换时，如果 Home 和 Gallery 处于打开状态，则可能会出现颜色错误的问题。

修复了将视图更改为较小的图标大小（例如从中到小）后可能无法加载 Gallery 中缩略图的问题。

对元素的大小进行了一些小的调整，包括缩小文本的大小。

ALT+D、CTRL+L 和 F4 键盘快捷键现在应该可以将焦点设置到地址栏。

修复了在地址栏中键入驱动器号、% localappdata% 和某些其他内容不会导致建议路径出现在下拉列表中的问题。

修复了文件资源管理器选项卡中显示的图标在导航后可能与当前文件夹不同步的问题。

修复了导致文件资源管理器在空文件夹中显示“正在处理”的问题。

修复了调整“文件资源管理器”窗口大小后，“详细信息”窗格中的图像可能变得模糊的问题。

修复了使用希伯来语或阿拉伯语显示语言时，详细信息窗格的设计从左到右而不是从右到左显示的问题。

修复了桌面上用于命名新创建的文件或文件夹的文本框相对于缩略图显示在错误位置（很远或太近）的问题。

修复了当焦点设置为 Gallery 中的某个图像时，ALT+P 和 Shift+ALT+P 键盘快捷键不起作用的问题。

修复了在更改文件夹后，右键单击导航窗格中的项目无法打开上下文菜单的问题。

修复了一个导致 explorer.exe 在尝试访问 FTP 地址时崩溃的问题。