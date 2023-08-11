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三星 Galaxy Z Flip 5 / Fold 5 折叠屏手机今日开售，7499 元 / 12999 元起

2023/8/11 10:15:44 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 8 月 11 日消息，三星 Galaxy Z Flip 5 / Fold 5 折叠屏今日正式开售，首发价分别为 7499 元 / 12999 元起。

IT之家附上三星 Galaxy Z Flip 5 / Fold 5 售价：

Galaxy Z Flip 5

  • 8GB+256GB 7499 元

  • 8GB+512GB 8499 元

Galaxy Z Fold 5

  • 12GB+512GB 12999 元

  • 12GB+1TB 14999 元

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▲ 图源三星官网，下同

Galaxy Z Flip 5 提供冰薄荷、云影灰、冰玫紫、星河白、极地灰、海浪蓝、山林绿、日光黄共八款配色，其中后四款配色为三星商城专属。该手机搭载骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 处理器，外屏尺寸升级为 3.4 英寸，内屏尺寸为 6.7 英寸，电池容量为 3700mAh（典型值）。

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Galaxy Z Fold 5 提供冰萃蓝、宇夜黑、星河白、极地灰、海浪蓝五款配色，后两款为三星商城专供。该手机配备 6.2 英寸外屏以及 7.6 英寸内屏，两块屏幕的峰值亮度均达到 1750 尼特，采用超闭合精工铰链。

此外，Galaxy Z Fold 5 还配备 1000 万像素前置镜头 + 400 万像素屏下镜头，后置 5000 万像素广角镜头 + 1000 万像素长焦镜头 + 1200 万像素超广角镜头，电池容量为 4400mAh，搭载骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 处理器。

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关键词：三星折叠屏Galaxy Z Flip 5Galaxy Z Fold 5

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