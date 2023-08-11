SK 海力士量产全球最大容量 24GB LPDDR5X 内存，一加 Ace 2 Pro 首发

IT之家 8 月 11 日消息，SK 海力士今日宣布，开始向客户提供应用于智能手机等移动产品的高性能 LPDDR5X 内存的 24GB 封装产品。

IT之家附 SK 海力士 24GB LPDDR5X 内存介绍如下：

24GB LPDDR5X DRAM 封装产品在国际半导体标准化组织（JEDEC）规定的最低电压标准范围 1.01~1.12V（伏特）下运行。数据处理速度为每秒 68GB，其相当于每秒可以传输 13 部全高清（Full-HD ，FHD）级电影。

SK 海力士自上个月开始量产新产品，提供给智能手机制造商 OPPO。OPPO 将其搭载于最新旗舰（Flagship）智能手机“一加 Ace 2 Pro”产品上。

据介绍，新款内存采用 HKMG 工艺，同时实现超低功耗、高性能。HKMG 工艺即在 DRAM 晶体管内的绝缘膜上采用高 K 栅电介质，在防止漏电的同时还可改善电容（Capacitance）的新一代工艺。不仅可以提高内存速度，还可降低功耗。SK 海力士于去年 11 月在移动 DRAM 上全球首次采用了 HKMG 工艺，并成功量产 LPDDR5X DRAM。

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