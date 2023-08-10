一加 Ace 2 Pro 手机官宣全球首发“全局内存架构”，24GB 版本独享

IT之家 8 月 10 日消息，一加今日官宣，一加 Ace 2 Pro 手机继续搭载独家自研的“内存基因重组”技术，并在 24GB 内存版本上全球首发“全局内存架构”。

据一加官方介绍，“内存基因重组”技术包含三大部分。其中，“瞬时带宽”技术将纳秒级时间内抓取的数据量提升了整整 16 倍，提升了内存的访问效率；“异步内存”技术将原来安卓排队串联式内存调度机制，重构为可以同时进行的并联式，提升了内存的回收效率；“应用预加载技术”通过对内存底层重构和 AI 的能力，更合理地分配内存，提升了内存的分配效率。

在以上技术的基础上，一加 Ace 2 Pro 手机 24GB 内存版本上全球首发“全局内存架构”，官方宣称“使得 IO 数据随机读取性能大幅提升 20 倍，提升了应用冷启动速度和运行流畅度”。

此前，一加 Ace 2 Pro 手机已经官宣搭载高通骁龙 8 Gen 2 旗舰芯片 + 24GB LPDDR5X 内存 + 1TB UFS 4.0 旗舰闪存。全球首发京东方 Q9+ 发光材料，搭载 6.7 英寸全新 1.5K “灵犀触控屏”，局部峰值亮度达 1600 尼特，支持 120Hz 刷新率以及 2160Hz 高频 PWM 调光。此外，该手机还配备了 5000mAh 电池，支持全新一代长寿版 150W 有线快充。

一加 Ace 2 Pro 手机将于 8 月 16 日 14:30 正式发布，届时IT之家将带来最新报道。

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