群联展示最新 E26 方案 PCIe 5.0 SSD：采用 AirJet 散热技术，速度超 14 GB/s

IT之家 8 月 11 日消息，据 tomshardware 报道，在 FMS 2023 闪存展会上，群联展示了其迄今为止发布的最快客户端 SSD 方案：PS5026-E26 Max14um Gen5 SSD，顺序读取速度超过 14 GB/s。

如上图所示，群联展示的 PS5026-E26 Max14um Gen5 SSD 采用了群联 E26 主控和美光 2400 MT/s闪存，在 Z790 主板可达 14.2 GB/s，在 X670E 主板上可达 14.7 GB/s。随机读写速度分别为 1500K 和 1600K IOPS。

此外，群联使用了 Frore Systems 的 AirJet Mini 散热系统，即固态主动散热技术，通过微型振动膜来产生气流。

图源 tomshardware

据 IT 之家此前报道，上图所示的 AirJet 散热方案最初在今年 CES 2023 上发布。AirJet Mini 模块专为无风扇和轻薄笔记本电脑设计，每个可以 1W 的功耗压 5.25W 的功耗。

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