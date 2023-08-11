极氪副总裁林金文回应 001 车型降价：不是为了清库存，没有改款计划

IT之家 8 月 11 日消息，据界面新闻报道，针对极氪 001 限时降价一事，极氪副总裁林金文回应称“降价并不是为了清库存，极氪从来没有库存。”

▲ 图源极氪官博，下同

极氪汽车于今天上午宣布，极氪 001 车型立减 3 万至 3.7 万元，起售价降至 26.9 万元，全系可免费选装极境蓝外饰，YOU 版、ME 版、WE 版 140kWh 电池车型免费赠送 1 套 7kW 智能家充服务套餐。

该活动适用于 2023 年 8 月 11 日 9:00-12 月 31 日 24:00 新下定用户。

在此之前，极氪百万超跑 ZEEKR 001 FR 也已经官宣，有部分网友将这两件事联系到一起。对此，林金文表示，极氪百万超跑 ZEEKR 001 FR 并非 001 的升级改款，极氪 001 没有改款计划。

IT之家附活动车型及售价：

YOU 版 100kWh 电池：零售价 38.6 万元起，限时购买价 34.9 万元起，立减 3.7 万元

ME 版 100kWh 电池：零售价 34.9 万元起，限时购买价 31.9 万元起，立减 3.0 万元

WE 版 86kWh / 100kWh 电池：零售价 30.0 万元起，限时购买价 26.9 万元起，立减 3.1 万元

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