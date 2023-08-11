外资法人：鸿海 Model C 汽车预计四季度投产，初期年出货量有望达 3 万辆

IT之家 8 月 11 日消息，据台媒《经济日报》报道，美系外资法人对鸿海电动车作出评估，其称 Model C 量产版车型预计今年第 4 季度投产，初期年出货量有望达到 3 万辆。

▲ 图源鸿海 Facebook 主页

此外，鸿海提供的电动巴士专用磷酸铁锂电池电芯、电动汽车专用激光雷达原件也将于明年量产。该外资法人指出，鸿海需规划电动车内 40% 比重的零配件自制，以确保毛利。

IT之家此前报道，2022 年 10 月 18 日，鸿海科技日发布三款新车：Model C、跨界休旅车 Model B 和全地形电动皮卡 Model V。活动后的记者会上，鸿海董事长刘扬伟指出，两款新电动车和 Model C 量产版电动车将在台湾地区、泰国和美国三地投产。

鸿海集团计划 2025 年取得全球电动车市场至少 5% 的市占率，并成为“全球重要的”电动车制造商之一，初期每辆汽车将会锁定在 3 万-5 万美元的市场。

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