鸿海拟将美俄亥俄州厂电动汽车年产能提高至 35 万辆

IT之家 7 月 24 日消息，鸿海集团在美国俄亥俄州洛兹敦（Lordstown）的电动汽车工厂已获得在安装空气污染控制设施的许可证草案。最新消息表明，鸿海集团有意提升俄亥俄州厂区每年产量至 35 万辆。

鸿海集团旗下 Foxconn EV System LLC 已经向俄亥俄州环境保护局（Ohio EPA）申请许可，在洛兹敦厂区装设空污防治设备。

相关申请内容指出，鸿海有意提高洛兹敦厂区电动车年产量至 35 万辆。申请书中还提到，富士康希望在此生产各种车型，包括电动汽车。

该许可证草案规定，该公司正在寻求安装一个电涂布线系统和一个底漆表面涂层线。该工厂还计划添加一种热氧化剂来控制新生产线的排放。

许可证草案意味着该文件已经由俄亥俄州环保局审核过，可能会召开公开会议征求公众对该项目的意见。IT之家注：当地政府必须在发布后的 30 天内提交举行公开听证会的请求。

Autoline 分析师约翰・麦克罗伊表示，根据拟议中的工厂扩建方案，他认为富士康必须有信心能够确保它能够获得足够的汽车产量，无论是与之前宣布的 Fiskar 汽车合同还是另一个汽车合同。

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