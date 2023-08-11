小米平板 6 Max 推出“自由工作台”功能：支持四窗协同，大小可调

IT之家 8 月 11 日消息，小米平板 6 Max 今日继续预热，将支持小米自由工作台、WPS Office PC for Pad 应用、全新智能触控键盘等功能及配件。

据小米官方介绍，通过 WPS Office PC for Pad 应用，小米平板 6 Max 实现“媲美电脑版 WPS 的高效率”，采用电脑端同款布局与操作。从预热海报上看，PPT、Excel、Word 等办公应用均可在小米平板 6 Max 上运行。

小米平板 6 Max 还带来全新的交互方式 —— 小米自由工作台，该功能支持四窗协同，窗口大小可调，无需来回切换。官方称，该功能实现“能边做 PPT，边查资料；边看文档，边回邮件。”

小米平板 6 Max 支持全新智能触控键盘，采用 PC 级键盘布局，配备 16×16mm 大按键、19mm 大键距、1.3mm 键程，新增 15 个独立快捷键，大尺寸触控板支持 MIUI 全面屏手势。

除了以上功能，目前小米平板 6 Max 已确认搭载 14 英寸显示屏、骁龙 8+ 处理器、10000mAh 电池、小米澎湃 G1 电池管理芯片、八扬声器等配置。

关于小米平板 6 Max 的售价，可以关注IT之家对小米新品发布会的报道，举行时间为 8 月 14 日 19:00。

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