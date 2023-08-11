华为 2023 上半年营收 3109 亿元同比增长 3.1%，净利润率达 15%

IT之家 8 月 11 日消息，华为今日发布了 2023 年上半年经营业绩，宣布“整体经营稳健，结果符合预期”。

上半年，华为实现销售收入 3109 亿元人民币，同比增长 3.1%，净利润率 15.0%。其中，ICT 基础设施业务收入为 1672 亿元人民币，终端业务收入为 1035 亿元人民币，云计算业务收入为 241 亿元人民币，数字能源业务收入为 242 亿元人民币，智能汽车解决方案业务收入为 10 亿元人民币。

华为轮值董事长孟晚舟表示：“感谢客户、伙伴的支持及全体员工的团结奋斗。华为抓住数字化、智能化和低碳化的发展趋势，在根技术上压强投入，聚焦为客户和伙伴创造价值。2023 年上半年，ICT 基础设施业务保持稳健，终端收入实现增长，数字能源和云业务实现良好增长，智能汽车增量部件竞争力持续提升。”

据IT之家此前报道，国际数据公司（IDC）最新手机季度跟踪报告显示，2023 年第二季度，华为在 TOP 厂商中同比增幅达到了 76.1%，凭借 P60 系列和折叠屏 Mate X3 系列在 600 美元以上高端市场上保持在第二位。

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