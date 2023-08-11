消息称华为有意推动车 BU 独立运营，正与重庆国资委接洽合作事宜

IT之家 8 月 11 日消息，据国内媒体 @HiEV 大蒜粒车研所 独家报道称，多个接近华为的信息源表示华为有意推动车 BU（IT之家注：Business Unit，事业群 / 业务单元）独立运营，目前正与重庆国资委密切接洽合作事宜。

形式类似于荣耀单飞。

据报道，独立后的车 BU 将可能成为一个新的 Tier 1（一级供应商）巨头。 同时，华为也将收回在车 BU 上的多年研发、投入，随着手机核心供应链逐步恢复，消费者业务 BG 将向主航道（手机等消费品）更多发力。而车 BU 作为一家新型 Tier 1，独立后将具备如下特性：

仍可以作为核心供应商向华为智选车提供零部件；

且能够利用重庆的地利优势，与长安、赛力斯等车企深化合作；

新的实体也意味着车 BU 有望解除部分供应链的封禁，获取一些重要的芯片资源，从而提供更有竞争力的产品。

余承东此前曾多次在公开场合中提到，车 BU 70% 以上的投入都与智能驾驶有关。 而在华为年报中，提及的智能汽车业务包括智能座舱、智能驾驶、智能电动、智能车云、毫米波雷达、摄像头、网关、激光雷达、算力平台、AR HUD、T-Box 等产品与解决方案。

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