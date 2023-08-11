R 星前员工页面显示《GTA 6》游戏至少在 2015 年就已启动开发

IT之家 8 月 11 日消息，昨日晚间，Reddit 网友 KekanKok 发现了一位 R 星前员工的领英主页，并从中得知了《GTA 6》、《恶霸鲁尼》系列作品的开发情况。

据该员工领英主页显示，其 2015-2018 年参与了《GTA 6》的开发工作，在其工作生涯中还参与了《恶霸鲁尼》的开发，并在《GTA 6》《荒野大镖客 2》等座的开发中曾任首席视频编辑一职。

IT之家此前报道，Take-Two Interactive（Rockstar Games 的母公司）在最新的财报电话会议中给出了一些暗示。Take-Two 的首席执行官兼董事长 Strauss Zelnick 表示，“我们对我们的业务在 2025 财年达到一个重要的拐点保持信心，我们相信这将包括新的创纪录水平经营业绩”。Take-Two 的 2025 财年是指 2024 年 4 月至 2025 年 3 月之间的时间段。

如果这一增长是由期待已久的《GTA 6》所带来的，那么意味着《GTA 6》可能会在 2024 年 9 月至 10 月之间发售。根据 Rockstar Games 过去的做法，该开发商很可能会在 2023 年 10 月左右公布《GTA 6》，然后在大约 12 个月后推出游戏。

多项信息结合起来，可知《GTA 6》的开发时间最长有望达到 10 年之久。

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