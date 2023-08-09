Take-Two 信心满满，暗示《GTA 6》将于 2024 年发售

IT之家 8 月 9 日消息，《GTA》系列是由 Rockstar Games 开发的一款著名的开放世界游戏，自 1997 年首次推出以来，已经拥有了数亿的玩家和粉丝。该系列的最新作品《GTA 5》于 2013 年发售，至今仍然保持着很高的人气和销量。然而，许多玩家都在期待着下一代的《GTA 6》，并渴望知道其发售日期和相关信息。

今日 Take-Two Interactive（Rockstar Games 的母公司）在最新的财报电话会议中给出了一些暗示。Take-Two 的首席执行官兼董事长 Strauss Zelnick 表示，“我们对我们的业务在 2025 财年达到一个重要的拐点保持信心，我们相信这将包括新的创纪录水平经营业绩”。Take-Two 的 2025 财年是指 2024 年 4 月至 2025 年 3 月之间的时间段。

这意味着，Take-Two 预计明年的净预订额（即销售收入）将达到 80 亿美元（IT之家备注：当前约 578.4 亿元人民币）。相比之下，该公司今年的净预订额预测为 55 亿美元，也就是说明年收入将增加 25 亿美元。

如果这一增长是由期待已久的《GTA 6》所带来的，那么意味着《GTA 6》可能会在 2024 年 9 月至 10 月之间发售。根据 Rockstar Games 过去的做法，该开发商很可能会在 2023 年 10 月左右公布《GTA 6》，然后在大约 12 个月后推出游戏。

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