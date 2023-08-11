LG 开始为其 OLED 显示器提供两年烧屏保修

IT之家 8 月 11 日消息，据 The Verge 报道，LG 北美消费者公关主管 Christopher De Maria 表示，LG 目前在美国为其 OLED 游戏显示器提供两年烧屏老化保修。

LG 现已发售的 26.5 英寸 OLED 显示器 27GR95QE-B

据报道，LG 表示保修政策仅覆盖“正常和正确使用”造成的烧屏老化问题，排除“因误用或滥用而导致的产品损坏或故障”。LG 电子产品营销总监 David Park 更加明确表示：“现在，只要您在住宅环境中按预期使用显示器（不支持零售标牌显示器等商业用途），烧屏问题就可以得到保修。正常使用意味着产品用于其设计用途，即专业或休闲游戏以及 Windows 下的桌面使用等。

据 IT 之家此前报道，现已有多家厂商使用 LG 这款 26.5 英寸 OLED 面板打造了自己的显示器，不同厂商的保修政策可能会不同。今年 5 月份，厂商 KTC 宣布其 OLED 显示器 G27P6 质保升级，整机质保 3 年不变，烧屏保升级为 2 年，已售出的产品均享受同等质保年限。

国内方面，LG 京东自营店客服对 27GR95QE OLED 的烧屏保修解释如下：

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