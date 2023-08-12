苹果维权获美国法院支持：指控前雇员和 Rivos 公司窃取芯片机密

IT之家 8 月 12 日消息，根据彭博社报道，美国加州地方法院近日裁定，苹果可以继续对 Rivos 公司提起诉讼。

苹果公司认为，有充足的证据表明公司前雇员为 Rivos 公司窃取商业机密，而 Rivos 公司再将这些机密用于设计、定制其片上系统（SoC）处理器。

圣何塞地区法院的爱德华・达维拉（Edward Davila）法官裁定，苹果公司可以继续维权，对三名前雇员和 Rivos 展开诉讼。

达维拉法官同时还驳回了苹果对其他 7 名前雇员的索赔，只不过苹果可以在修改索赔后重新提交索赔。

IT之家此前报道，苹果于去年开始起诉 Rivos 公司，认为该公司聘用了苹果的前雇员，并在招聘过程中窃取了苹果专有（专利）信息。

苹果表示，这家初创公司希望设计出能够与自己竞争的芯片，但他们认为 Rivos 是在利用苹果的专利信息来设计芯片的。

在诉讼中，苹果还指控被 Rivos 挖走的离职员工窃取了“数千兆字节的敏感 SoC 规格和设计文件”。

部分人使用多个 USB 存储驱动器将材料转移到个人设备，使用存储在协作应用程序中的苹果专有规格，并使用 AirDrop 将文件传输到个人设备。

有人将大量关于现有和未发布的苹果 SoC (标记为苹果专有和保密) 的演示文稿保存到他们的个人云盘中。有一个人甚至将他的整个苹果设备中 Time Machine 完整地备份到他个人外部驱动器上。

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