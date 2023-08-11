消息称天马有望进入苹果 iPhone SE 4 手机供应链

IT之家 8 月 11 日消息，供应链消息人士向集微网透露，天马等国内 OLED 面板大厂正在争取苹果 iPhone SE 4 AMOLED 面板订单，天马有机会成为 iPhone SE 4 二级供应商。

供应链消息人士透露，苹果面板采购相关负责人上半年走访了中国大陆各大柔性 AMOLED 面板厂，国内某 OLED 面板大厂有可能成为 iPhone SE 4 面板一级供应商，天马则为二级供应商。

郭明錤此前透露，iPhone SE 4 将配备更大的 6.1 英寸 OLED 屏幕，而不是 LCD 面板；或采用与 iPhone 14 相似的设计，以为该机将采用 Face ID 和平直的边框。还有传言称苹果设计的调制解调器支持 6GHz 以下 5G。

根据 iPhone SE 系列的发布时间测算：

苹果 iPhone SE：2016 年 3 月 21 日

苹果 iPhone SE 2020：2020 年 4 月 15 日

苹果 iPhone SE 2022：2022 年 3 月 8 日

很多人都认为苹果将在 2024 年推出 iPhone SE 4，但IT之家从多方信息源获取到，iPhone SE 4 的量产或许已经被推迟到 2025 年。

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