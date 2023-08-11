一加与 AAC 瑞声科技成立仿生触感实验室，推动安卓阵营马达仿生振动生态发展

IT之家 8 月 11 日消息，一加今日宣布与瑞声科技共同成立一加 & AAC 仿生触感实验室，联手打造更好的产品体验，共同推进安卓阵营的马达仿生振动生态从建立走向成熟。

据介绍，一加即将发布的 Ace 2 Pro 将搭载一加 11 同款安卓最强马达 —— 仿生振感马达。经过长达 8 个月全方位的调校升级，这颗马达的振感体验再度升级，通过更加丰富且细腻的算法，配合一系列场景、体验的优化提升，带来了更为出色、更为优秀的振动体验。

一加 Ace 2 Pro 手机已经官宣搭载高通骁龙 8 Gen 2 旗舰芯片 + 24GB LPDDR5X 内存 + 1TB UFS 4.0 旗舰闪存，全球首发京东方 Q9+ 发光材料，搭载 6.7 英寸全新 1.5K “灵犀触控屏”，局部峰值亮度达 1600 尼特，支持 120Hz 刷新率以及 2160Hz 高频 PWM 调光。此外，该手机还配备了 5000mAh 电池，支持全新一代长寿版 150W 有线快充。

一加 Ace 2 Pro 手机将于 8 月 16 日 14:30 正式发布，届时IT之家将带来最新报道。

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