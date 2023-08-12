消息称王军已回归华为车 BU ：负责战略规划，年初曾被停职

IT之家 8 月 12 日消息，据国内媒体“出行范儿”今日上午援引接近华为的内部人士消息，年初曾被停职的王军已回归华为车 BU，负责战略规划。消息人士声称，王军早在 5 月就已确认回归华为，直到近日才完成内部所有流程。

据公开资料显示，王军 1973 年生，大学毕业于西安电子科技大学检测技术及仪器专业，随后履历如下：

1996 年开始从事通信研发工作。

2000 年加入华为，历任华为 FDD 产品线总裁、日本运营商业务部部长等职务。

2019 年华为成立智能汽车解决方案业务部后，历任车 BU COO、智能驾驶解决方案产品线总裁。

IT之家此前报道，华为常务董事、消费者 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东针对王军停职一事回应称，“（此次）是正常的人事调整变动，（华为在车业务）方向上没有变化。”有声音认为人事调动背后和王军负责的业务进展不顺有关，对于华为汽车战略调整的诸多猜测，余承东称之为“网上瞎炒作”。

目前华为汽车业务主要分为三大块 —— 华为 HI 模式、智选车模式和类 Tier 1 的汽车零部件供应商模式。

此前王军负责的是 HI 模式，该模式将包括智驾、智舱在内的主要系统打包上车，是汽车零部件供应的增强版。HI 模式先后签下三家车企，分别是北汽极狐、长安阿维塔以及广汽（今年 3 月，广汽集团官宣取消与华为的合作）。

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