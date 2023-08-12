《使命召唤：现代战争 3》将登陆 PS4 / Xbox One 平台

IT之家 8 月 12 日消息，知名油管频道 The Gaming Revolution 此前爆料，《使命召唤：现代战争 3》不会登陆上一代主机平台（PS4 / Xbox One）。

IT之家查询 Xbox 官网获悉，《使命召唤：现代战争 3》确认登陆 Xbox One 平台。PlayStation 官方在 YouTube 发布了一段宣传视频，标题显示“即将推出 | PS5 & PS4”。

据了解，《使命召唤：现代战争 3》将于 11 月 10 日发售，反派弗拉基米尔・马卡洛夫（Vladimir Makarov）回归。

动视在社交媒体平台发布推文，公告了一个电话号码，玩家可以通过发短信成为未知来电者的激活代理人，玩家会收到游戏中“intel”的截图。

弗拉基米尔・马卡洛夫是《使命召唤》系列的主要反派之一。他是俄罗斯极端民族主义恐怖组织的第二任领导人，前任领导伊姆兰・扎卡耶夫的门徒。

马卡洛夫是一位残酷无情而又阴险狡诈的战略家，在策略方面常胜出对手一筹并将他们玩弄于股掌之间。

他总是相信零和博弈，为了占取上风甚至不顾搭上许多人的性命，马卡洛夫确信只要目的正当就可不择手段。