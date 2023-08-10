反派马卡洛夫回归，《使命召唤：现代战争 3》游戏新角色预告放出

IT之家 8 月 10 日消息，动视日前发布先导预告，宣布 11 月 10 日发行《使命召唤：现代战争 3》游戏；今天再次发布角色预告，宣布反派弗拉基米尔・马卡洛夫（Vladimir Makarov）回归。

这个预告片更像是一段暗示，而不是完整的宣传介绍视频，动视表示 8 月 17 日公布这个角色的完整宣传片，并解锁更多游戏内容。

动视在社交媒体平台发布该角色预热视频之外，还发布推文，公告了一个电话号码，玩家可以通过发短信成为未知来电者的激活代理人，玩家会收到游戏中“intel”的截图。

IT之家注：弗拉基米尔・马卡洛夫是《使命召唤》系列的主要反派之一。他是俄罗斯极端民族主义恐怖组织的第二任领导人，前任领导伊姆兰・扎卡耶夫的门徒。

马卡洛夫是一位残酷无情而又阴险狡诈的战略家，在策略方面常胜出对手一筹并将他们玩弄于股掌之间。

他总是相信零和博弈，为了占取上风甚至不顾搭上许多人的性命，马卡洛夫确信只要目的正当就可不择手段。

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