Cortana 退出舞台：微软 Win11 普通用户已无法使用该应用

IT之家 8 月 12 日消息，根据国外科技媒体 Windows Central 更新报道，不少用户反馈目前在 Win11 系统中访问 Cortana 独立应用，会跳出当前应用已弃用的提示。

用户反馈 Cortana 应用已无法使用，在打开之后会显示一条链接，引导打开浏览器，访问微软关于 Cortana 的支持文档。此前 Canary 和 Dev 频道用户在升级到 Win11、Win10 新预览版之后才会跳出该通知，而根据新闻报道，Cortana 普通用户现在也无法使用该应用了。

IT之家在此附上微软在支持文档中内容如下：

我们正在对 Windows 和 Microsoft 365 进行一些更改，这些更改会影响 Cortana 用户。Windows 中的 Cortana 作为独立应用已被弃用。 Teams 移动版、Microsoft Teams 显示和 Microsoft Teams 会议室对 Cortana 的支持将于 2023 年秋季结束。Outlook 移动版中的 Cortana 将继续可用。

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