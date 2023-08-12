限时 180 天，微软为 RHEL 9 和 Ubuntu 22.04 推出 SQL Server 2022 预览评估版

IT之家 8 月 12 日消息，微软公司今天发布新闻稿，宣布面向 Red Hat Enterprise Linux（RHEL）9 和 Ubuntu 22.04 两大发行版，以预览模式推出 SQL Server 2022 评估版。

IT之家注：该评估版自 2023 年 7 月 27 日（星期四）开始，仅限 180 天。

微软表示在开发 / 测试环境中，可以在 RHEL 9 或者 Ubuntu 22.04 发行版上，体验 SQL Server 2022 的各项改进。

微软表示服务器管理员通过安装全新的“mssql-server-selinux”包，在启用 SELinux 和强制模式下，可以新增运行 SQL Server 2022 选项。

系统管理员可以使用此前的“mssql-server”软件包，安装 SQL Server 2022。

管理员还可以获得 RHEL 9 和 Ubuntu 22.04 的新包作为容器映像。这些用户可以通过访问微软的 RHEL 9 和 Ubuntu 22.04 支持页面了解更多信息。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。