正统续作《尸体派对 2：Darkness Distortion》明年发售，首张视觉图公开

IT之家 8 月 12 日消息，MAGES 和开发商 Team GrisGris 宣布推出《尸体派对 2：Darkness Distortion》，将于 2024 年发售，平台未定，并公开首张视觉图，官网点此进入。

作者 Makoto Kedouin（祁答院慎）表示，《尸体派对 2：Darkness Distortion》已经开始制作，这是该系列的全新作品和正统续作。

据了解，《尸体派对》初代作品由祁答院慎制作，此后陆续推出了一系列的游戏、漫画作品。IT之家从 Steam 获悉，《尸体派对》在 Steam 上有两部作品，分别上线于 2016 年、2021 年。

《尸体派对》漫画作品于 2009 年 4 月 23 日开始在月刊 GANGAN JOKER 上连载，由祁答院慎所作。

故事简介：

哲志和好朋友们因为准备文化祭而留在学校，他们七人玩起了讲鬼故事的游戏，不久老师带着哲志的妹妹来了，催他们回家。临走前，喜欢鬼故事的班长提议他们用咒符玩“幸福的幸子”，来祈祷他们七人友谊永存，永远在一起。 然而当他们举行完仪式，奇怪的事情发生了，教室突然猛烈摇晃起来，一阵巨响后地面轰然坍塌，所有人都掉了进去。等他们醒来后，发现自己身处一个古旧的小学校舍里，这所废弃学校门窗紧闭，恐怖诡异。 直美发现了昏迷的世以子，二人随后一起行动，企图离开这个可怕的校舍。但是更可怕的事情在后面等着她们，受害者一个个地出现。到了最后，天神小学的谜团一一被解开，整件事情的幕后黑手得到了超渡。哲志、步美、岸沼、由香与直美逃离了天神小学。

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