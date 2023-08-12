AMD Threadripper 7945WX / 7985WX / 7995WX 三款型号曝光，功耗 350W

IT之家 8 月 12 日消息，爆料人“harukaze5719”今日发现有关 AMD 新一代 Threadripper 线程撕裂者的消息。

根据曝光的货物清单，AMD 新一代 Threadripper 线程撕裂者目前有 7945WX / 7985WX / 7995WX 三款型号，其功耗似乎从 280W 提升到了 350W。

目前，AMD 在售的 Threadripper 旗舰型号为 PRO 5995WX，其规格为 64 核 128 线程，加速频率 4.5GHz，256MB L3 缓存，默认 TDP 280W。

IT之家汇总 Threadripper 7000 爆料如下：

该系列处理器将分为工作站和 HEDT 两个平台，基于 AMD Zen4 CPU 架构。Threadripper PRO 7000 系列处理最高可达 96 核，支持 8 通道内存，拥有 128 条 PCIe 5.0 通道，不支持超频。Threadripper 7000 支持 4 通道内存，拥有 64 条 PCIe 5.0 通道，支持超频。

AMD 暂未宣布 Threadripper 7000 的发布时间，有消息称今年 9 月发布。

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