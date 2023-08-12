尔英发布 13 代板载 CPU 主板：最高可选 i7-13620H 型号

IT之家 8 月 12 日消息，尔英科技现已发布 13代 MoDT 板载 CPU 主板，首发更新的型号为 i7-13620H Raptor Lake PCH B760M 和 i5-13420H Raptor Lake PCH B760M 两款主板。

IT之家附尔英新款板载 CPU 主板介绍如下：

据介绍，尔英 13代板载 CPU 主板全系配备复合型铝合金散热装甲，采用标准 8+24pin 供电接口，同时全系主板均配备 7 相 mos 供电模块，搭配尔英科技自研铜铝合金 CPU 导热顶盖。主板搭载双通道 DDR4 内存插槽，最大可支持 64GB 容量，3200MHz 频率，板载 pcie4.0×8 通道显卡插槽和 pcie3.0×4 通道的扩展插槽，同时拥有两条 pcie4.0 M.2 固态插槽，另外还拥有 2 个 SATA 扩展硬盘接口。

在 I / O 面板接口上，新主板依旧延续往日尔英科技主板风格，搭载 4 个 USB2.0 和 2 个 USB3.0 接口；2 个 HDMI 接口和 1 个 DP 接口，最高可支持 4K 60Hz 视频输出；1 个千兆网络接口；1 个无线 WiFi 插槽；1 个常规 3 孔音频接口。

尔英新款板载 CPU 主板现已上架，i5 版本 1472 元，i7 版本 1926 元。

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